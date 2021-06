Tatangelo, D’Alessio innamorato di Denise: le rivelazioni dell’amica (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo l’addio ad Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio sarebbe di nuovo innamorato. A conquistare il suo cuore Denise, con cui sta vivendo una storia d’amore importante. 28 anni, originaria di Napoli, la giovane è una fan di Gigi che avrebbe stregato l’artista durante un live a Capri. D’Alessio è stato legato per circa dieci anni ad Anna Tatangelo da cui ha avuto il figlio Andrea. Prima ancora è stato sposato con Carmela Barbato che gli ha regalato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Dopo l’addio ad Anna, Gigi ha ripreso in mano la sua vita ripartendo dalla musica e, forse proprio quando non se lo ... Leggi su dilei (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo l’addio ad Anna, Gigisarebbe di nuovo. A conquistare il suo cuore, con cui sta vivendo una storia d’amore importante. 28 anni, originaria di Napoli, la giovane è una fan di Gigi che avrebbe stregato l’artista durante un live a Capri.è stato legato per circa dieci anni ad Annada cui ha avuto il figlio Andrea. Prima ancora è stato sposato con Carmela Barbato che gli ha regalato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Dopo l’addio ad Anna, Gigi ha ripreso in mano la sua vita ripartendo dalla musica e, forse proprio quando non se lo ...

