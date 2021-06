Taranto: operaio 31enne folgorato durante il lavoro notturno, è in gravissime condizioni Incidente (Di domenica 27 giugno 2021) Grave Incidente sul lavoro in via Garibaldi a Taranto nella notte. Un operaio di 31 anni è stato folgorato da una scossa elettrica a ventimila volt, ricoverato è in gravissime condizioni. Nella città sono in corso opere, anche con lavoro notturno, di adeguamento delle linee elettriche. L'articolo Taranto: operaio 31enne folgorato durante il lavoro notturno, è in gravissime condizioni ... Leggi su noinotizie (Di domenica 27 giugno 2021) Gravesulin via Garibaldi anella notte. Undi 31 anni è statoda una scossa elettrica a ventimila volt, ricoverato è in. Nella città sono in corso opere, anche con, di adeguamento delle linee elettriche. L'articoloil, è in...

Advertising

NOprisonersEVER : RT @eravamoindiani: Un operaio in coma e altri tre collassati: è accaduto nel cantiere dell’Ospedale San Cataldo di Taranto, dove il gran c… - NoiNotizie : #Taranto, incidente sul lavoro nella notte: operaio folgorato da scossa elettrica, è in gravissime condizioni… - NoiNotizie : #Taranto: operaio 31enne folgorato durante il lavoro notturno, è in gravissime condizioni - aniramiznat : RT @eravamoindiani: Un operaio in coma e altri tre collassati: è accaduto nel cantiere dell’Ospedale San Cataldo di Taranto, dove il gran c… - Petartrzz : RT @eravamoindiani: Un operaio in coma e altri tre collassati: è accaduto nel cantiere dell’Ospedale San Cataldo di Taranto, dove il gran c… -