Taranto: Mauro Gigante come Simon Kjær, il poliziotto con il massaggio cardiaco ha tenuto in vita l'operaio folgorato stanotte

Il 31enne lavoratore è in condizioni gravissime, con ustioni sul 90 del corpo

(Di domenica 27 giugno 2021) l'operaio di 31 anni, dipendente di un'azienda laziale, è in condizioni gravissime. Ha ustioni sul 90 per cento del corpo, è ricoverato dopo essere rimasto folgorato da una scossa elettrica a ventimila volt mentre stava lavorando nella notte a Taranto. Nella città vecchia, in via Garibaldi, si stava realizzando l'adeguamento della linea dell'elettricità. I primi ad intervenire per soccorrere il lavoratore, i poliziotti della volante. Il primo disperato massaggio cardiaco al 31enne è stato eseguito da un poliziotto.

