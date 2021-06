Taranto: Mauro Gigante come Simon Kjær, il poliziotto con il massaggio cardiaco ha tenuto in vita l’operaio folgorato stanotte. Città vecchia: l’agente e la gente Il 31enne lavoratore è in condizioni gravissime, con ustioni sul 90 del corpo (Di domenica 27 giugno 2021) l’operaio di 31 anni, dipendente di un’azienda laziale, è in condizioni gravissime. Ha ustioni sul 90 per cento del corpo, è ricoverato dopo essere rimasto folgorato da una scossa elettrica a ventimila volt mentre stava lavorando nella notte a Taranto. Nella Città vecchia, in via Garibaldi, si stava realizzando l’adeguamento della linea dell’elettricità. I primi ad intervenire per soccorrere il lavoratore, i residenti in zona alcuni dei quali hanno estratto dalla fossa in cui stava operando il folgorato ed ... Leggi su noinotizie (Di domenica 27 giugno 2021)di 31 anni, dipendente di un’azienda laziale, è in. Hasul 90 per cento del, è ricoverato dopo essere rimastoda una scossa elettrica a ventimila volt mentre stava lavorando nella notte a. Nella, in via Garibaldi, si stava realizzando l’adeguamento della linea dell’elettricità. I primi ad intervenire per soccorrere il, i residenti in zona alcuni dei quali hanno estratto dalla fossa in cui stava operando iled ...

