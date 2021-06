Svizzera | studenti di Bari vincono il concorso di fisica del Cern “Beamline for Schools”

(Di domenica 27 giugno 2021) Sono glidel liceo scientifico “A. Scacchi” die quelli dell’Esculea Nacional Preparatoria “Plantel 2” di Città del Messico i vincitori dell’annualediperdelle scuole superiorifor. Il premio quest’anno è un viaggio al centro di ricerca DESY di Amburgo, nel prossimo autunno, dove i ragazzi potranno realizzare gli esperimenti proposti per ilcon il supporto di scienziati dele del DESY. L’Italia è l’unico paese sinora ad aver vinto per la terza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera studenti

Il Denaro

In Spagna , dove si segnala un focolaio di oltre 800a Maiorca, la mascherina non è più obbligatoria all'esterno, così come in. Nel Regno Unito continua a correre l'epidemia di ...... puntiamo anche a coloro che arrivano dalladove il fenomeno è più esteso. A luglio arriva ... E prosegue l'assessore Comoli: 'Si lavorerà con gli, le scuole ma anche i turisti all'...Sono gli studenti del liceo scientifico “A. Scacchi” di Bari e quelli dell’Esculea Nacional Preparatoria “Plantel 2” di Città del Messico i vincitori dell’annuale concorso di fisica per studenti delle ...Il presidente Zaghini fiducioso di trovare una soluzione con il Comune che un anno fa ordinò la demolizione delle strutture ...