Svezia Ucraina | designato Orsato per il match degli ottavi di Euro 2020

Advertising

romanewseu : Euro2020, #Orsato dirigerà #SveziaUcraina. A Makkelie #InghilterraGermania - infobetting : Svezia-Ucraina (martedì 29 giugno, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Svezia – Ucraina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Orsato arbitrerà l'ottavo di finale tra la Svezia e l'Ucraina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Orsato arbitrerà l'ottavo di finale tra la Svezia e l'Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Ucraina

Daniele Orsato arbitrerà l'ottavo di finale dell'Europeo di calcio, in programma martedì alle 21, fraIl giudice di gara veneto sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Davide Massa IV uomo. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati, mentre Marco Di Bello, Filippo Meli e ...Daniele Orsato arbitrerà l'ottavo di finale dell'Europeo di calcio, in programma martedì alle 21, fra. Il giudice di gara veneto sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Davide Massa IV uomo. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati, mentre Marco Di Bello, Filippo Meli e ...Sport - Var Irrati . Marco Di Bello, Filippo Meli e Paolo Valeri saranno gli assistenti Var e Davide Massa il quarto uomo. Danny Makkelie invece sarà l'arbitro di Inghilterra - Germania , in programma ...Daniele Orsato arbitrerà l'ottavo di finale dell'Europeo di calcio, in programma martedì alle 21, fra Svezia e Ucraina. Il giudice di gara veneto sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Pret ...