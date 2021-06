Strage di Ustica, dalla tragedia ai processi: un mistero mai chiarito. LA FOTOSTORIA (Di domenica 27 giugno 2021) Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola di Ustica e quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. Decenni di indagini non hanno mai chiarito le cause della Strage. Il capo dello Stato Mattarella: “Una tragedia che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca” Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola die quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. Decenni di indagini non hanno maile cause della. Il capo dello Stato Mattarella: “Unache ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca”

