STRAGE DI USTICA | 4 “PISTE” SUL MISSILE ISRAELIANO Rivelazioni Shock del Capo di Gladio e di ex 007 Mossad

(Di domenica 27 giugno 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: le grandi inchieste di Gospa News Ladiè “impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di proviene da Database Italia.

Advertising

andreapurgatori : Cosa sappiamo della strage di #Ustica, 41 anni dopo - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di #Ustica: - Radio3tweet : Quarantun'anni dopo la strage di #Ustica uno spettacolo di Nello Scavo con Ottavia Piccolo racconta e ricorda il so… - Gpzap2 : RT @gaiaitaliacomlo: 41° anniversario della strage di Ustica, l’intervento di Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei parenti d-h… - gaiaitaliacom : 41° anniversario della strage di Ustica, l’intervento di Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei parenti… -

Ultime Notizie dalla rete : STRAGE USTICA

'41 anni dalladi: noi non dimentichiamo le 81 vittime e le famiglie che reclamano giustizia e meritano di sapere cosa sia davvero successo il 27 giugno 1980. Bene ha fatto il Presidente Mattarella a ...27 giugno 2021 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 41esimo della ricorrenza delladiha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ladi quarantuno anni or sono, nel cielo di, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha ...A 41 anni dalla tragedia dove morirono 81 persone, il Capo dello Stato sente come "dovere inderogabile" la ricerca della verità ...In occasione del 41° anniversario della strage di Ustica il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione.