STRAGE DI USTICA: 4 "PISTE" SUL MISSILE ISRAELIANO. Rivelazioni Shock del Capo di Gladio e di ex 007 Mossad

di Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Fonte originale: le grandi inchieste di Gospa News

La STRAGE di USTICA è "impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili" ha dichiarato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario della tragedia, avvenuta nella sera del 27 giugno 1980 quando l'aereo DC-9 Itavia H870, in volo tra Bologna e Palermo, scomparve dai radar ...

