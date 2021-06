Stefania Orlando | madrina del Pride Month a Padova

(Di domenica 27 giugno 2021) AlVillage di, ieri sera,è salita sul palco dove ha cantato i suoi successi a sostegno della comunità LGBTQ+. La cantante e showgirl è infatti stata scelta comedi chiusura del. Ieri sera ail pubblico è andato in visibilio per l’arrivo disul palco delVillage. L’attesissima cantante e showgirl si è esibita sul Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - francyb09 : RT @IlContiAndrea: Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello, Fed… - babilonia000000 : RT @Sara_Triglia: ?????? Dimmi che sei fier* di Stefania Orlando senza dirmi che sei fier* di Stefania Orlando: - ale_zorzando : RT @Sara_Triglia: ?????? Dimmi che sei fier* di Stefania Orlando senza dirmi che sei fier* di Stefania Orlando: - 21_federica : RT @debyconunab: Buongiorno, anche oggi mi sento di ribadire che grande donna è Stefania Orlando?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Dalla quinta edizione del 'Grande Fratello Vip' invece sono presenti, che viene dall'ottimo successo di 'Babilonia', e Pierpaolo Pretelli , l'ex velino di 'Striscia la notizia'. ...Abbiamo visto la risalita di, l'incredibile love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ed infine la crescita televisiva di Tommaso Zorzi che sta conquistando tutti i ...Una ex concorrente del GF Vip è pronta a condurre un programma musicale in radio. Andiamo a vedere di chi si trattae e cosa farà.I concorrenti di Tale e Quale Show 2021. in foto: Deborah Johnson. Alcuni dei nomi citati erano già emersi nelle scorse settimane. A questi tre nomi, TvBlog ha aggiunto anche quello della modella Fede ...