Stefania Orlando | il bellissimo discorso al Pride | “Marcio insieme a voi da anni | insieme per i vostri diritti”

(Di lunedì 28 giugno 2021)è una vera alleata della comunità LGBTQ e l’ha dimostrato ancora una volta sabato sera. La presentatrice è stata ospite al PadovaVillage, dove si è schierata a favore del DDL Zan. “Per me è importante essere qui, ma devo fare delle precisazioni. Io oggi sono qui, ma io sono con voi da, lo sapete,con voi daper le vostre battaglie, per iche sono anche i nostri. Perché certe battaglie sono di tutte le persone di buon senso che vogliono vivere in un paese civile, in un paese in cui possiamo essere noi ...