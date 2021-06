“Stai diventando una pornostar”: Antonella Elia alla carica contro l’ex naufraga (Di domenica 27 giugno 2021) l’ex opinionista del GF continua a non avere peli sulla lingua. Questa volta la vittima è l’ex naufraga Vera Gemma, rea di aver pubblicato una foto considerata come troppo hot… La lingua velenosa di Antonella Elia continua a sibilare contro le colleghe del mondo dello spettacolo. Questa volta l’attacco è stato rivolto verso Vera Gemma, ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, rea di aver pubblicato uno scatto che, a detta della Elia, era proprio da “pornostar”. LEGGI ANCHE => Ritorno di fiamma per ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 giugno 2021)opinionista del GF continua a non avere peli sulla lingua. Questa volta la vittima èVera Gemma, rea di aver pubblicato una foto considerata come troppo hot… La lingua velenosa dicontinua a sibilarele colleghe del mondo dello spettacolo. Questa volta l’attacco è stato rivolto verso Vera Gemma, exdell’Isola dei Famosi 2021, rea di aver pubblicato uno scatto che, a detta della, era proprio da “”. LEGGI ANCHE => Ritorno di fiamma per ...

