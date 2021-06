Spoleto Festival | con la Fondazione Carla Fendi omaggio a Sol LeWitt e Anna Mahler

(Di domenica 27 giugno 2021) Une a due grandi artisti che hanno vissuto e lavorato nel territorio umbro dalla fine degli anni Sessanta agli anni Ottanta. E’ il progetto dellaper64dei2Mondi. Un progetto dedicato quest’anno, infatti, a Sol, uno dei massimi esponenti del concettualismo, e, la figlia di Gustave di AlmaSchindler, scultrice erede di geni artistici. Entrambi hanno scelto di vivere e lavorare per lunghi periodi ...

E' il progetto della Fondazione Carla Fendi per64dei2Mondi. Un progetto dedicato quest'anno, infatti, a Sol LeWitt, uno dei massimi esponenti del concettualismo, e Anna Mahler, la ...PONTEDERA - Lo storicoInternazionale di, uno degli eventi d'arte italiani più importanti al mondo ormai giunto alla 64a Edizione, seleziona la poesia edita "Il silenzio" della scrittrice e poetessa ...Spettacolare allestimento in Piazza Duomo con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Successo per le mostre a Palazzo Collicola ...Un omaggio a Spoleto e a due grandi artisti che hanno vissuto e lavorato nel territorio umbro dalla fine degli anni Sessanta agli anni Ottanta. E' il progetto della Fondazione Carla Fendi per Spoleto ...