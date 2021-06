Solo 14 morti e quasi 50 milioni di vaccini: il bollettino non basta, verso la proroga dello stato d'emergenza (Di domenica 27 giugno 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante l'apprensione crescente negli ultimi giorni per la diffusione della variante Delta che ha già fatto registrare un deciso aumento dei contagi in Gran Bretagna, dove pure la campagna di vaccinazione è in stato più avanzato rispetto alla nostra. Il bollettino di oggi, domenica 27 giugno, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 782 contagiati, 1.336 guariti e 14 morti. Dati molto a ribasso, condizionati dalla solita diminuzione del tracciamento nel fine settimana: sono infatti stati 138.391 i tamponi analizzati, con il tasso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante l'apprensione crescente negli ultimi giorni per la diffusione della variante Delta che ha già fatto registrare un deciso aumento dei contagi in Gran Bretagna, dove pure la campagna di vaccinazione è inpiù avanzato rispetto alla nostra. Ildi oggi, domenica 27 giugno, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 782 contagiati, 1.336 guariti e 14. Dati molto a ribasso, condizionati dalla solita diminuzione del tracciamento nel fine settimana: sono infatti stati 138.391 i tamponi analizzati, con il tasso di ...

