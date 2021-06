Softball | Europei 2021 | una ottima Italia batte 9-0 all’esordio la Russia

(Di domenica 27 giugno 2021) Glidiiniziano nel migliore dei modi per la Nazionalena, che sconfigge agevolmente lanel primo incontro del gruppo A, chiudendo con il punteggio di 9-0 una partita mai in discussione, e messa in cassaforte già dopo l’inning d’apertura. I singoli di Fabrizia Marrone e Andrea Howard, uniti al walk di Erika Piancastelli permettono alle azzurre di coprire tutte e tre le basi, convertendo poi due corse a seguito del singolo di Giulia Longhi. Un ottimo lavoro in battuta, ma anche dal monte, con Greta Cecchetto che a suon di strike-out elimina le avversarie. Dopo due frazioni ...

I risultati e le classifiche degli Europei 2021 di softball in programma in Friuli - Venezia Giulia. Le selezioni più forti del globo si affrontano nella rassegna continentale, contendendosi la vittoria. Padrona di casa l'Italia, che disputa la competizione in Friuli - Venezia Giulia.