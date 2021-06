Softball | Europei 2021 | Italia-Russia oggi in tv | orario | diretta tv e streaming

(Di domenica 27 giugno 2021) La programmazione di, prima gara deglidi. Le azzurre sono sia campionesse in carica che padrone di casa visto che la competizione si disputa in Friuli-Venezia Giulia. All’esordio in quel di Castions di Strada, la squadra guidata da Enrico Obletter insegue il 12esimo titolo continentale.favorita alla vigilia, ma è vietato sottovalutare un avversario ostico come la. Appuntamento alle ore 20:30 insul canale Sky Sport Collection. Sarà possibile seguire la sfida anche insu ...

Ultime Notizie dalla rete : Softball Europei

Il manager dell' Italia del, Federico Pizzolini, ha diramato l'elenco delle convocate azzurre per gli2021 in programma in Friuli - Venezia Giulia. Le italiane difendono in casa il titolo continentale vinto le ......in casa Italia con i pass andati a Pilato e Carraro (battute dalla bustocca agli). Il '...la romana Giulia Longhi e per la chietina Fabrizia Marrone trapiantate a Saronno per giocare a. ...Inizia quest'oggi il cammino della Nazionale italiana di softball agli Europei 2021, in corso proprio nel Bel Paese, e più in particolare in Friuli-Venezia Giulia, dove le azzurre affronteranno la Rus ...CASTIONS DI STRADA – Mancano solo poche ore al via della ventiduesima edizione dell’Europeo femminile di softball che si disputerà dal 27 giugno al 3 luglio su cinque diversi diamanti ...