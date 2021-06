“Sì a simboli arcobaleno all’interno dello stadio di Budapest”: il passo avanti dell’Uefa contro l’Ungheria (Di domenica 27 giugno 2021) Non ha fatto colorare l’Allianz Arena con i colori dell’arcobaleno, ma almeno ora l’Uefa ha detto all’Ungheria di no. Tutto questo dopo che ai tifosi olandesi che visitavano una fanzone di Euro 2020 a Budapest, in Ungheria, è stato impedito di esporre le bandiere arcobaleno, sebbene la Uefa abbia negato di vietare il simbolo, sostenendo invece che tali aree “sono di responsabilità delle autorità locali”. La Uefa ha aggiunto di aver incaricato la Federcalcio ungherese di consentire “simboli color arcobaleno” nella Puskas Arena per la partita degli ottavi di finale tra Olanda e Repubblica ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Non ha fatto colorare l’Allianz Arena con i colori dell’, ma almeno ora l’Uefa ha detto aldi no. Tutto questo dopo che ai tifosi olandesi che visitavano una fanzone di Euro 2020 a, in Ungheria, è stato impedito di esporre le bandiere, sebbene la Uefa abbia negato di vietare il simbolo, sostenendo invece che tali aree “sono di responsabilità delle autorità locali”. La Uefa ha aggiunto di aver incaricato la Federcalcio ungherese di consentire “color” nella Puskas Arena per la partita degli ottavi di finale tra Olanda e Repubblica ...

repubblica : ?? Uefa a federcalcio ungherese: si' ai simboli arcobaleno all'interno dello stadio di Budapest, dove sta per svolge… - rtl1025 : ?? 'La #Uefa ha informato oggi la federazione dell'#Ungheria che simboli con colori arcobaleno non sono politici e c… - settalese : RT @repubblica: ?? Uefa a federcalcio ungherese: si' ai simboli arcobaleno all'interno dello stadio di Budapest, dove sta per svolgersi Olan… - CorSport : La #Uefa all'#Ungheria: 'Simboli arcobaleno consentiti allo stadio' - giuulsph : 1. L'arcobaleno e la bandiera LGBTQ+ hanno colori diversi e in numero diverso. 2. Non c'è nessun tipo di appropriaz… -