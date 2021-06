Share in crescita per gli Azzurri di Mancini (61%). I rigori Italia - Francia 2006 e Italia - Argentina dei mondiali 90 sono ancora lontane (... (Di domenica 27 giugno 2021) In tv Italia - Turchia 12.749.000 di media spettatori ( 50,7% di Share). Italia - Svizzera leggermente meglio: 13.346.000 spettatori pari al 51,9% di Share. Italia - Galles si scende di media ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) In tv- Turchia 12.749.000 di media spettatori ( 50,7% di).- Svizzera leggermente meglio: 13.346.000 spettatori pari al 51,9% di- Galles si scende di media ...

Advertising

lucadonnici : Interessante e ricca di spunti l'intervista del CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina sul Sole 24 Ore di oggi. Tant… - CIAfra73 : RT @VigilanzaT: @CIAfra73 @tvblogit Nelle 7 puntate andate in onda lo share è stato del 2.95; 2.8; 3.3; 2.7; 3.86; 5.18; 4.1. Nella penulti… - VigilanzaT : @CIAfra73 @tvblogit Nelle 7 puntate andate in onda lo share è stato del 2.95; 2.8; 3.3; 2.7; 3.86; 5.18; 4.1. Nella… - claudiosordi : CHI FERMERÀ IL PREZZO DEL PETROLIO? ------------------------------------------------ Brent a oltre 75 $/barile, in… - ric_quaglia : The 'third workplace' phenomenon, ovvero bar, hotels o spazi di co-working. E' questo il trend sempre più in cresci… -