Sergio Ramos Psg, sembra cosa fatta: il difensore cerca casa (Di domenica 27 giugno 2021) Paris Saint Germain pronto a piazzare anche il colpo Sergio Ramos: ecco le ultime indiscrezioni sul difensore spagnolo Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Sergio Ramos si avvicina al Psg. L’ultima indiscrezione vede il difensore spagnolo in cerca di una casa nella capitale francese insieme alla sua famiglia. Prevista un’accelerata nelle prossime ore per il suo passaggio al Paris, con l’ex Real Madrid che ha anche rivelato ai suoi ex compagni che Parigi sarà la sua prossima destinazione. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Paris Saint Germain pronto a piazzare anche il colpo: ecco le ultime indiscrezioni sulspagnolo Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo,si avvicina al Psg. L’ultima indiscrezione vede ilspagnolo indi unanella capitale francese insieme alla sua famiglia. Prevista un’accelerata nelle prossime ore per il suo passaggio al Paris, con l’ex Real Madrid che ha anche rivelato ai suoi ex compagni che Parigi sarà la sua prossima destinazione. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da ...

