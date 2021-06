Serena Autieri a Domenica In | Mara Venier spiazza tutti | «Me l' hai rubato» Poi scappa dietro le quinte

Advertising

leggoit : Serena Autieri a #domenicaIn, Mara Venier spiazza tutti: «Me l'hai rubato». Poi scappa dietro le quinte... - zazoomblog : Domenica In Serena Autieri fa le scarpe a Mara. “Io ti ammazzo!” - #Domenica #Serena #Autieri #scarpe - Rosablu2021 : Bravissima Serena Autieri si vedeva già da quando ha esordito a #Upas e infatti ci è rimasta poco, come anche Seren… - azzurrantonella : Meravigliosa Serena Autieri??????che voce!! @sautieri Domenica IN @DomenicaIn - SpettacoloMania : Su @RaiUno arrivano le dediche, come in radio.... da domani mattina c'è #Dedicato con @sautieri che abbiamo videoin… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri

/ Mara Venier svela "Dedicato? Doveva essere un'idea per Domenica In!" Sannino quindi ha voluto anticipare il brano in uscita a mezzanotte, 'Ammore' : 'La canzone che esce domani la ...Tra gli ospiti della lunga puntata finale do Domenica In con Mara Venier , anche l'attrice, cantante e conduttrice, in qualche modo portata a battezzo proprio dalla conduttrice della trasmissione domenicale di Rai1.ha approfittato della sua presenza per presentare il suo nuovo programma, in ...Jerry Calà: chi è, data di nascita, altezza. Nome e cognome : Calogero Alessandro Augusto Calà;. : Calogero Alessandro Augusto Calà; Data di nascita : 28 giugno 1951;. : 28 giugno 1951; Luogo di nasci ...Domenica In, Jerry Calà da Mara Venier: «Quando ho detto di essere il tuo ex marito mi hanno risposto: 'Pure tu? Una volta io e Mara Venier, con cui ero fidanzato (si sposeranno nel 1983 per separarsi ...