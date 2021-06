Serbia | il presidente Vucic | riarmo e rafforzamento militare proseguiranno

(Di domenica 27 giugno 2021) Laproseguirà nell'opera die didel proprio dispositivo, avendo l'unico obiettivo di garantire una adeguata difesa del Paese in caso di aggressione. Lo ha detto ...

Ultime Notizie dalla rete : Serbia presidente

Laproseguirà nell'opera di riarmo e di rafforzamento del proprio dispositivo militare, avendo l'... Lo ha detto ilAleksandar Vucic, che oggi ha assistito a una nuova vasta ......di allargamento e attuino una modalità più rigorosa per gli altri paesi "aspiranti" confinanti con lasoprattutto nella richiesta di lotta alla corruzione. Lo scorso febbraio, il...La Serbia proseguirà nell'opera di riarmo e di rafforzamento del proprio dispositivo militare, avendo l'unico obiettivo di garantire una adeguata difesa del Paese in caso di aggressione. Lo ha detto i ...di Giuseppe Morabito - Nei Balcani ed in alcuni paesi europei si inizia a pensare che l’attuale blocco dei negoziati con Albania e Macedonia ...