Se avesse baciato un uomo... Vittorio Feltri: perché difendo il ministro inglese e la sua amante (Di domenica 27 giugno 2021) La storia pecoreccia del ministro della sanità britannica, Matt Hancock, dimostra che gli inglesi se si impegnano riescono a essere più fessi di noi. L'illustre politico, che ha combattuto con buoni - non eccezionali - risultati la pandemia, è stato sorpreso mentre negli uffici istituzionali baciava una propria consulente, insomma una sua amante. E subito è scoppiato uno scandalo a sfondo moralistico. Un quotidiano di Londra, impossessatosi delle immagini "peccaminose", ha provveduto a pubblicarle con evidenza. Sono scaturite polemiche di fuoco. Laburisti e conservatori, un po' bigotti, hanno chiesto e ottenuto le dimissioni del focoso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) La storia pecoreccia deldella sanità britannica, Matt Hancock, dimostra che gli inglesi se si impegnano riescono a essere più fessi di noi. L'illustre politico, che ha combattuto con buoni - non eccezionali - risultati la pandemia, è stato sorpreso mentre negli uffici istituzionali baciava una propria consulente, insomma una sua. E subito è scoppiato uno scandalo a sfondo moralistico. Un quotidiano di Londra, impossessatosi delle immagini "peccaminose", ha provveduto a pubblicarle con evidenza. Sono scaturite polemiche di fuoco. Laburisti e conservatori, un po' bigotti, hanno chiesto e ottenuto le dimissioni del focoso ...

