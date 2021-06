Scossa di terremoto in Italia poco fa | numerose le segnalazioni

(Di domenica 27 giugno 2021) Unadiè stata avvertita dalla popolazione di Gubbio (Perugia) questo pomeriggio,prima delle 16:00. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 3.0, localizzato a 3 km nordovest da Gubbio (PG) ad una profondità di 7 km. Ilè stato rilevato a: 10 km da Scheggia e Pascelupo 12 km da Pietralunga 13 km da Costacciaro e Cantiano 32 km a nordest di Perugia 48 km a nord di Foligno 55 km a est di Arezzo Non si segnalano danni a persone o cose.lee la paura, come giusto che sia in questi casi. ...

