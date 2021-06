Scooter sfrecciano tra i tavolini degli Chalet di Mergellina: “Movida fuori controllo” (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Gli Scooter sfrecciano tra i tavolini degli Chalet di Mergellina”. Questo l’allarme lanciato dai gestori dei chioschetti di via Orazio a Napoli per l’incolumità di clienti e dipendenti. “E’ in pericolo l’incolumità dei clienti seduti ai tavolini e quella dei camerieri – è lo sfogo amaro dell’imprenditore – Dopo le 23:00, soprattutto nei weekend, la zona di Mergellina all’altezza di Largo Sermoneta è un delirio – dichiara il titolare dello Chalet Malia – i ragazzi sugli Scooter ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Glitra idi”. Questo l’allarme lanciato dai gestori dei chioschetti di via Orazio a Napoli per l’incolumità di clienti e dipendenti. “E’ in pericolo l’incolumità dei clienti seduti aie quella dei camerieri – è lo sfogo amaro dell’imprenditore – Dopo le 23:00, soprattutto nei weekend, la zona diall’altezza di Largo Sermoneta è un delirio – dichiara il titolare delloMalia – i ragazzi sugli...

