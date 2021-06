School Of Mafia, Paola Minaccioni: “La mia Carmela è un personaggio rivoluzionario” (Di domenica 27 giugno 2021) L'attrice è una delle sorprese di School Of Mafia, il film al cinema dal 24 giugno: l'abbiamo incontrata insieme al cast - Nino Frassica, Gianfranco Gallo e Maurizio Lombardi - e al regista del film. It's a men's world, canterebbe James Brown se dovesse dare una sigla a School Of Mafia, film comico di Alessandro Pondi in uscita al cinema il 24 giugno. Sì, quello mafioso è un mondo di uomini. Personaggi crudeli come Don Turi 'u Appicciaturi (Nino Frassica), Salvo Svizzero (Maurizio Lombardi), Don Masino Mazzarò (Gianfranco Gallo). Sono i boss che i tre protagonisti, tre ragazzi che hanno preso una strada da quella dei propri ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 giugno 2021) L'attrice è una delle sorprese diOf, il film al cinema dal 24 giugno: l'abbiamo incontrata insieme al cast - Nino Frassica, Gianfranco Gallo e Maurizio Lombardi - e al regista del film. It's a men's world, canterebbe James Brown se dovesse dare una sigla aOf, film comico di Alessandro Pondi in uscita al cinema il 24 giugno. Sì, quello mafioso è un mondo di uomini. Personaggi crudeli come Don Turi 'u Appicciaturi (Nino Frassica), Salvo Svizzero (Maurizio Lombardi), Don Masino Mazzarò (Gianfranco Gallo). Sono i boss che i tre protagonisti, tre ragazzi che hanno preso una strada da quella dei propri ...

