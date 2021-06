Schick: «Forse sono un po’ fortunato. Vincere Euro 2020? Perché no…» (Di domenica 27 giugno 2021) Patrick Schick celebra il passaggio ai quarti di finale dopo la vittoria contro l’Olanda: ecco le dichiarazioni dell’attaccante Patrick Schick commenta la vittoria contro l’Olanda ad Euro 2020 e il passaggio ai quarti di finale. «Incredibile, nessuno se lo aspettava che arrivassimo così lontano. C’è tanta soddisfazione. Forse ho un po’ di fortuna ma c’è tanto lavoro con i ragazzi, non è facile. Vincere Euro 2020? Sicuramente giochiamo contro la Danimarca, possiamo giocarcela, abbiamo vinto contro una big come l’Olanda… Perché non farlo con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Patrickcelebra il passaggio ai quarti di finale dopo la vittoria contro l’Olanda: ecco le dichiarazioni dell’attaccante Patrickcommenta la vittoria contro l’Olanda ade il passaggio ai quarti di finale. «Incredibile, nessuno se lo aspettava che arrivassimo così lontano. C’è tanta soddisfazione.ho un po’ di fortuna ma c’è tanto lavoro con i ragazzi, non è facile.? Sicuramente giochiamo contro la Danimarca, possiamo giocarcela, abbiamo vinto contro una big come l’Olanda…non farlo con ...

