Scherma | la bergamasca Paola Quadri sul podio del Campionati Italiani

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 giugno 2021) Altri due titoli per lalombarda sono arrivati nella terza giornata deiMaster in corso a Bressanone. La gara di Fioretto femminile categoria 0 è stata vinta da, atleta della Polisportiva Bergamo, che in finale ha superato Greta Tamosiunaite del Frascati. Terzo posto per un’altra atleta, Lorena Corna. Nel fioretto femminile categoria 3-4 è arrivato invece il successo di Gianna Cirillo, già oro nella spada. In finale Cirillo ha superato per 10-2 Gianna Della Corte (Giannone Caserta), mentre in semifinale aveva ...