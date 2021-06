Sarà Italia-Belgio (forse senza De Bruyne) (Di domenica 27 giugno 2021) Sarà Italia-Belgio ai quarti di finale. Si giocherà venerdì 2 luglio alle ore 21. Il Belgio ha battuto il Portogallo 1-0. Partita che i lusitani hanno giocato bene, forse avrebbero meritato di portarla ai supplementari. La rete decisiva è stata segnata dall’altro Hazard con un destro da fuori area che ha sorpreso Rui Patricio. L’altra notizia della serata è l’infortunio di De Bruyne colpito duro alla caviglia – da dietro – da Palhinha con un intervento a centrocampo su contropiede del Belgio. De Bruyne è uscito all’inizio del secondo tempo, ed è stato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021)ai quarti di finale. Si giocherà venerdì 2 luglio alle ore 21. Ilha battuto il Portogallo 1-0. Partita che i lusitani hanno giocato bene,avrebbero meritato di portarla ai supplementari. La rete decisiva è stata segnata dall’altro Hazard con un destro da fuori area che ha sorpreso Rui Patricio. L’altra notizia della serata è l’infortunio di Decolpito duro alla caviglia – da dietro – da Palhinha con un intervento a centrocampo su contropiede del. Deè uscito all’inizio del secondo tempo, ed è stato ...

Advertising

luigidimaio : Per la prima volta si terrà in Italia, a Roma, il vertice della @coalition anti-Daesh. Lunedì #28giugno partecipera… - fattoquotidiano : Italia-Austria, Chiellini: “Ci inginocchieremo quando ci sarà la richiesta da parte degli avversari, per solidariet… - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - peppe_tweet : RT @MarioGiunta: Sarà Italia-Belgio! Venerdi alle 21! #EURO2020 #ita - peppe_tweet : Ai quarti sarà Italia - Belgio. #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Italia Rovereto, Derkach che oro! C'è il minimo olimpico Tra i più attesi della gara dei 400 ostacoli, dopo le ottime prove tra America dove ha corso nell'NCAA e i meeting internazionali in Italia, il romano laureato in fisica negli States centra l'argento ...

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA SECONDO TURNO REGIONALI/ A Le Pen e Macron nessuna regione Nessuna regione francese sarà governata dall'estrema destra. In Provenza e Costa Azzurra , dove i ... VON DER LEYEN A ROMA/ Forte: la Germania vuol guidare l'Ue con l'Italia SECONDO TURNO ELEZIONI ...

Italia-Austria, Chiellini: “Ci inginocchieremo quando ci sarà la richiesta da parte degli avversari,… Il Fatto Quotidiano Tra i più attesi della gara dei 400 ostacoli, dopo le ottime prove tra America dove ha corso nell'NCAA e i meeting internazionali in, il romano laureato in fisica negli States centra l'argento ...Nessuna regione francesegovernata dall'estrema destra. In Provenza e Costa Azzurra , dove i ... VON DER LEYEN A ROMA/ Forte: la Germania vuol guidare l'Ue con l'SECONDO TURNO ELEZIONI ...