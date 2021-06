Sarà Italia-Belgio: ecco le 3 cose da temere (davvero) (Di domenica 27 giugno 2021) I Diavoli Rossi del Belgio hanno sconfitto per 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e si guadagnano così l'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. ecco cosa c'è da sapere sugli avversari degli azzurri Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) I Diavoli Rossi delhanno sconfitto per 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e si guadagnano così l'nei quarti di finale di Euro 2020.cosa c'è da sapere sugli avversari degli azzurri

Advertising

luigidimaio : Per la prima volta si terrà in Italia, a Roma, il vertice della @coalition anti-Daesh. Lunedì #28giugno partecipera… - fattoquotidiano : Italia-Austria, Chiellini: “Ci inginocchieremo quando ci sarà la richiesta da parte degli avversari, per solidariet… - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - klemkl : RT @_DAGOSPIA_: AI QUARTI SARÀ BELGIO-ITALIA: BATTUTO 1-0 IL PORTOGALLO- LELE ADANI: IL BELGIO HA ANCHE PUNTI DEBOLI - VareseEdoardo : Il campo ha deciso che sarà il #Belgio ???? il prossimo avversario dell #italia. #Euro2020 #BelgioPortogallo -