Santa Maria di Leuca: sbarco di 52 migranti Attivati i soccorsi

L'imbarcazione è stata intercettata al largo di Santa Maria di Leuca. A bordo 52 persone. Barca condotta in porto dove, coordinati dalla Croce rossa, sono stati Attivati i soccorsi. I migranti saranno poi accompagnati in centri di accoglienza del territorio.

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Enpa Lugo: Spara con una carabina ad una gattina di circa un anno ferendola in modo grave L'episodio risale alla sera di alcuni giorni fa quando il proprietario (M. B.) di una gattina, residente a Santa Maria in Fabriago (Ra), ha udito uno sparo provenire dal giardino di casa. Si è immediatamente affacciato e ha notato la sua micia contorcersi al suolo. La gattina è stata immediatamente portata ...

La chimica piange la morte del suo professore Proprio una nota dell'ateneo fiorentino dà notizia del decesso dello studioso il cui funerale si terrà martedì 29 Giugno alle 9,30 presso la chiesa di Santa Maria a Coverciano in via Domenico Maria ...

Santa Maria in Fabriago. Spara ad una gattina ferendola gravemente: partita la caccia al responsabile

Santa Maria di Leuca: sbarco di 52 migranti Attivati i soccorsi
L'imbarcazione è stata intercettata al largo di Santa Maria di Leuca. A bordo 52 persone. Barca condotta in porto dove, coordinati dalla Croce rossa, sono stati attivati i soccorsi. I migranti saranno ...

Chiocciola, restaurati tre drappelloni e il reliquario dei santi Pietro e Paolo “Restaurare il patrimonio della contrada – commenta il priore Marco Grandi – significa mantenere vivo il ricordo di una storia che abbiamo ereditato e che dobbiamo consegnare a coloro che verranno” ...

