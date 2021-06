Sam Asghari | il fidanzato di Britney che l’ha spinta a far sentire la sua voce

Leggi su dilei

(Di domenica 27 giugno 2021) Sono giorni, questi, in cuiSpears è al centro dei riflettori e non di certo per la sua musica, ma per motivi decisamente più drammatici. Qualche giorno fa, infatti, nel corso dell’udienza sulla conservatorship, la cantante di Toxic ha finalmente parlato, raccontando le ingiustizie subite dal padre in questi anni: dal 2008 (anno non di certo facile per) controlla pienamente ogni aspetto della sua vita, costringendola talvolta a compiere azioni da lei non volute. Un atto di coraggio, da parte della popstar, che ha trovato la forza di riprendere in mano la sua vita grazie al, Sam, al suo ...