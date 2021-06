Sam Asghari | che è «la roccia» di Britney Spears anche nella battaglia contro il padre

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 giugno 2021) L’altro giorno, nell’udienza virtuale sulla «conservatorship» di papà Jamie, Britney Spears, 39 anni, ha preso finalmente la parola. Raccontando che non ne può più della tutela legale di quel «padre padrone» che dal 2008, anno in cui ebbe ripetuti tracolli mentali, controlla ogni minimo dettaglio della sua vita. La pop star da anni combatte in tribunale per cercare di riprendere in mano la propria vita. Se ha trovato la forza di farlo, come rivela People, il merito è soprattutto del fidanzato Sam Asghari, al suo fianco dal 2016. Un amore che dura nonostante la differenza d’età. Sam ha tredici anni meno della cantante, eppure è la sua «roccia»: «Britney si appoggia a lui per qualsiasi cosa», ha rivelato un insider al magazine americano. Sam, da parte sua, lo scorso febbraio aveva dichiarato: «Desidero solo il meglio per la mia metà migliore. Non smetterò mai di sostenerla e di aiutarla a creare che il futuro che merita. Non vedo l’ora di un futuro normale, e straordinario, insieme».