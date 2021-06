Salute sessuale, perché istituire una Giornata come in Portogallo (Di domenica 27 giugno 2021) Il Parlamento portoghese riconosce il giorno della Salute sessuale come Giornata nazionale. Un grande passo avanti verso il riconoscimento della Salute sessuale come elemento di fondamentale importanza rispetto al benessere individuale, ma anche per la prevenzione collettiva. Il Portogallo è la prima nazione al mondo a riconoscere il World sexual health day (Wshd) come Giornata nazionale, grazie ad un’importante azione politica, promossa dalla parlamentare Isabel Moreira. Il Wshd è un’iniziativa della World association for ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Il Parlamento portoghese riconosce il giorno dellanazionale. Un grande passo avanti verso il riconoscimento dellaelemento di fondamentale importanza rispetto al benessere individuale, ma anche per la prevenzione collettiva. Ilè la prima nazione al mondo a riconoscere il World sexual health day (Wshd)nazionale, grazie ad un’importante azione politica, promossa dalla parlamentare Isabel Moreira. Il Wshd è un’iniziativa della World association for ...

