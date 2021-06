Sainz, gran passo gara nel GP di Stiria: "Avrei preso Norris senza Lewis" (Di domenica 27 giugno 2021) Va "calibrata" sul ritmo degli altri, della McLaren anzitutto, la prestazione Ferrari nel GP di Stiria. È un bel correre quello di Sainz e Leclerc , per passo e rendimento. Vale 14 punti iridati, 4 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Va "calibrata" sul ritmo degli altri, della McLaren anzitutto, la prestazione Ferrari nel GP di. È un bel correre quello die Leclerc , pere rendimento. Vale 14 punti iridati, 4 ...

Advertising

XabCorinti : Verstappen davanti, gran recupero di Leclerc, ottimo Sainz Ferrari sempre in gironi danteschi, ma megiu che ninte #StyrianGP - AleCreek : @herroyalblues @SkySportF1 È normale che le Ferrari siano doppiate, d’altronde pure tutte le altre squadre come McL… - repubblica : ?? F1. Verstappen e la Red Bull trionfano in Stiria, poi Hamilton e Bottas. Ferrari: Sainz sesto, Leclerc settimo - Formula1WM : Giro 65/71 - Ed alla fine si sdoppia Sainz, chiedendo anche autorizzazione via radio, che gli dicono di farlo 'senz… - Formula1WM : Giro 64/71 - Sainz è incollato ad Hamilton, ha il ritmo per doppiarlo ma è doppiato... #StyrianGP #F1 -