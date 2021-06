Safari Rally 2021: la crudele sfortuna di Neuville (Di domenica 27 giugno 2021) Si dice che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E per Thierry Neuville la squadra Hyundai la sfortuna ci vede doppio, come dimostra il finale del Safari Rally 2021. Il belga, in queste ultime cinque speciali della domenica, partiva con il solo scopo di gestire il minuto e passa di vantaggio, ma alla SS14 rompe una sospensione e si ferma. Non essendoci l’assistenza, al vallone non resta altra scelta che il ritiro. Dopo il suicidio sardo, la Hyundai fa harakiri anche in Kenya. Ne approfitta la Toyota, che infila un altro successo. WRC: l’epopea della terza giornata del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Si dice che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E per Thierryla squadra Hyundai laci vede doppio, come dimostra il finale del. Il belga, in queste ultime cinque speciali della domenica, partiva con il solo scopo di gestire il minuto e passa di vantaggio, ma alla SS14 rompe una sospensione e si ferma. Non essendoci l’assistenza, al vallone non resta altra scelta che il ritiro. Dopo il suicidio sardo, la Hyundai fa harakiri anche in Kenya. Ne approfitta la Toyota, che infila un altro successo. WRC: l’epopea della terza giornata del ...

