“Ronaldo mi deve ancora raggiungere”: chissà cosa ne pensa Cristiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ali Daei commenta il record di gol di Ronaldo in nazionale: “In realtà io ne avrei segnati due in più, ma non fa niente: CR7 ne farà altri” Con i due rigori realizzati contro la Francia, Cristiano Ronaldo ha raggiunto l’ennesimo record della sua incredibile carriera: quello di calciatore più prolifico con la propria nazionale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 giugno 2021) Ali Daei commenta il record di gol diin nazionale: “In realtà io ne avrei segnati due in più, ma non fa niente: CR7 ne farà altri” Con i due rigori realizzati contro la Francia,ha raggiunto l’ennesimo record della sua incredibile carriera: quello di calciatore più prolifico con la propria nazionale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AndreaStupia : @AntonioCorsa Penso di no. Ronaldo lo mettono con una maglia diversa. Anche se per me Ronaldo deve fare quell uno l… - nastysciura : la minchia belga di ciro mertens stasera deve oscurare il sole e ronaldo zitto - DavideMangia9 : @CucchiRiccardo Acerbi deve incontrare gente forte e idem Bonucci e poi vediamo se reggeranno l'urto di Lukaku o Ro… - Antiebbasta : Sono un gobbo semplice, se Ronaldo dice che vuole rimanere per me deve rimanere. - junews24com : Ronaldo ritrova Stijnen contro il Belgio: «Deve uscire in barella». Il retroscena - -