Roma, Pellegrini si rilassa in Umbria: vacanze in famiglia per il centrocampista (Di domenica 27 giugno 2021) La moglie di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e della Nazionale, ha pubblicato due foto che ritrae la coppia in vacanza Leggi su golssip (Di domenica 27 giugno 2021) La moglie di Lorenzodellae della Nazionale, ha pubblicato due foto che ritrae la coppia in vacanza

Advertising

GiantasOO : @lucatwi @francesco98asr @JioH501 Eh ma non ho dato la colpa solo a Spinazzola. È uno dei colpevoli della partita,… - GiantasOO : @JioH501 @francesco98asr Ma no, o meglio, se odio lui allora odio tutti. Io la stagione della Roma non me la sono s… - Dam2777 : RT @MatteoDentini: Asse #Roma-#Juve Gli rifilano il pacco #Higuain e si prendono #Zaniolo Gli rifilano il pacco Spinazzola e si prendono #… - ElGuidu : RT @MatteoDentini: Asse #Roma-#Juve Gli rifilano il pacco #Higuain e si prendono #Zaniolo Gli rifilano il pacco Spinazzola e si prendono #… - Mancio233 : RT @MatteoDentini: Asse #Roma-#Juve Gli rifilano il pacco #Higuain e si prendono #Zaniolo Gli rifilano il pacco Spinazzola e si prendono #… -