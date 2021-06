Roma, mortale al Nomentano: è Jacopo la vittima dell’incidente di venerdì (Di domenica 27 giugno 2021) Roma – Si chiamava Jacopo Maria Colistra, il 22enne di Fonte Nuova che ha perso la vita nella tarda nottata tra venerdì e sabato. Il ragazzo era in sella sul suo motorino, un Honda Sh, quando improvvisamente alle 4,50 del mattino ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muro. Dalle ricostruzioni dei caschi bianchi intervenuti con il XV Gruppo Cassia, Jacopo stava costeggiando piazza Salerno quando ha urtato il ciglio del marciapiede – troppo alto – che affianca la rotatoria. Dopo l’impatto il motorino del ragazzo è letteralmente volato via, facendo finire il 22enne contro un muro all’altezza del civico 3. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021)– Si chiamavaMaria Colistra, il 22enne di Fonte Nuova che ha perso la vita nella tarda nottata trae sabato. Il ragazzo era in sella sul suo motorino, un Honda Sh, quando improvvisamente alle 4,50 del mattino ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muro. Dalle ricostruzioni dei caschi bianchi intervenuti con il XV Gruppo Cassia,stava costeggiando piazza Salerno quando ha urtato il ciglio del marciapiede – troppo alto – che affianca la rotatoria. Dopo l’impatto il motorino del ragazzo è letteralmente volato via, facendo finire il 22enne contro un muro all’altezza del civico 3. ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, mortale al Nomentano: è Jacopo la vittima dell’incidente di venerdì - LFrankllin : @PoliticaPerJedi Vero. Non solo per Roma, che avrebbe diritto ad un'amministrazione decente. Ma perchè l'abbraccio… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale nella notte a Velletri, in via Colle Caldara, vicino Roma. La vittima è un 14enne che viaggiava a bordo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale nella notte a Velletri, in via Colle Caldara, vicino Roma. La vittima è un 14enne che viaggiava a bordo… - Agenzia_Ansa : Incidente mortale nella notte a Velletri, in via Colle Caldara, vicino Roma. La vittima è un 14enne che viaggiava a… -