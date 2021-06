Roma, blatte e sporcizia nel ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo non tracciato ed etichettato (Di domenica 27 giugno 2021) Chiusura immediata per un noto ristorante giapponese in pessime condizioni igieniche . blatte, sporcizia e materiali di risulta come water e calcinacci. Questo è quanto è stato ritrovato nel magazzino ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Chiusura immediata per un notoin pessime condizioni igieniche .e materiali di risulta come water e calcinacci. Questo è quanto è stato ritrovato nel magazzino ...

Advertising

giannettimarco : RT @leggoit: #Roma, blatte e sporcizia in un noto ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo non tracciato ed etichettato https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, blatte e sporcizia in un noto ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo non tracciato ed etichettato https://t.c… - leggoit : #Roma, blatte e sporcizia in un noto ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo non tracciato ed etichettato - Rossana34446918 : RT @Lavoratori_Ama: Blatte e la raccolta dell'organico. Le cose peggiorano... - aristogitone1 : RT @Lavoratori_Ama: Blatte e la raccolta dell'organico. Le cose peggiorano... -