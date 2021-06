Robert Downey Jr. ringrazia Marvel e Iron Man per la sua carriera negli investimenti (Di domenica 27 giugno 2021) Robert Downey Jr. ha ringraziato il Marvel Cinematic Universe e il personaggio di Iron Man per avergli consentito di dedicarsi al mondo degli investimenti. Robert Downey Jr. ha reso grazie alla Marvel e al personaggio di Iron Man per la sua carriera e, soprattutto, per avergli consentito di tuffarsi nel mondo degli investimenti finanziari. In occasione del suo intervento nel podcast This Is Working, l'attore ha parlato con Dan Roth di LinkedIn e ha discusso con lui dei suoi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 giugno 2021)Jr. hato ilCinematic Universe e il personaggio diMan per avergli consentito di dedicarsi al mondo degliJr. ha reso grazie allae al personaggio diMan per la suae, soprattutto, per avergli consentito di tuffarsi nel mondo deglifinanziari. In occasione del suo intervento nel podcast This Is Working, l'attore ha parlato con Dan Roth di LinkedIn e ha discusso con lui dei suoi ...

