Ritorno al Futuro è qui: in vendita un oggetto che ci permetterà di volare (Di domenica 27 giugno 2021) Nel 2015, Alexandru Duru è entrato nel Guinness dei primati volando per 275,9 metri a 5 metri d'altezza con il suo Omni Hoverboard elettrico. Correva l'anno 2015 e da cinque anni l'inventore canadese ha lavorato affinché Omni Hoverboard potesse essere lanciato sul mercato. Ritorno al Futuro o presente? L'Omni Hoverboard è uno speciale congegno che ci permetterà di volare in autonomia, e senza check in aereoportuali: è costituito da un telaio con otto rotori sotto posizionati, un paio di scarponi da snowboard e un semplice acceleratore a mano realizzato con pinze modificate. Niente di più facile per ...

