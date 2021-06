Rinnovo Dybala: messaggio a Cherubini, la Joya ha voglia di Juve (Di domenica 27 giugno 2021) Dybala vede solo il Rinnovo: SMS a Cherubini, incontro il prima possibile. Paulo si immagina ancora con la Juventus Paulo Dybala sarà uno dei primi a tornare a Torino e la Juve ne approfitterà per affrontare subito con lui la questione Rinnovo: il contratto è in scadenza nel 2022 e il ritorno di Max, che lo considera centrale nel progetto indipendentemente da quello che farà Cristiano Ronaldo, ha sgombrato ogni dubbio sul suo futuro. Allegri ha chiesto la conferma del 10 e Paulo ha sempre detto di voler restare a Cherubini, che in questi giorni si è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021)vede solo il: SMS a, incontro il prima possibile. Paulo si immagina ancora con lantus Paulosarà uno dei primi a tornare a Torino e lane approfitterà per affrontare subito con lui la questione: il contratto è in scadenza nel 2022 e il ritorno di Max, che lo considera centrale nel progetto indipendentemente da quello che farà Cristiano Ronaldo, ha sgombrato ogni dubbio sul suo futuro. Allegri ha chiesto la conferma del 10 e Paulo ha sempre detto di voler restare a, che in questi giorni si è ...

Advertising

romeoagresti : #Juve, non solo #Locatelli: nei prossimi giorni è previsto un contatto tra #Cherubini e #Antun, agente di #Dybala.… - GoalItalia : Il rinnovo di Dybala è una priorità per la Juventus: previsto un contatto con gli agenti nei prossimi giorni ???? [… - forumJuventus : [Goal] Juve-Dybala, prove di rinnovo: nei prossimi giorni incontro tra le parti ?? - PlanteraM : RT @forumJuventus: GdS: 'La Juve è pronta per blindare Dybala e lo aspetta per il rinnovo. Cherubini lo vedrà appena torna a Torino: il clu… - gilnar76 : Dybala vede solo il rinnovo: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -