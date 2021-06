Ricciardi | «Sì alle zone rosse locali | meglio tenere la mascherina»

(Di domenica 27 giugno 2021) In vacanza? Sì, ma soltanto dopo la seconda dose del vaccino. Mentre da domani tutta l’Italia sarà in zona bianca e si potrà girare all’aperto senza, i dati del report dell’Istituto Superiore di Sanità dicono che i casi di variante Delta del Coronavirusin Italia sono quadruplicati. Per questo gli esperti consigliano di partire per le ferie soltanto dopo aver ricevuto il richiamo e aver completato l’immunizzazione. Mentre il governo Draghi accelera sulle consegne dei vaccini, Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, dice che lesono un’opzione da considerare e che è ...

helerrie : @masiscem Vittorio Ricciardi Desy, mio cantante prefe insieme a Tony Colombo quando andavo alle medie - CosaInTendenza : Alle 23:31 Ricciardi è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 41 Tweet tra i più popolari per l'hashtag Ricc… - breakingnewsit : Le tendenze alle 21:17: #upas, Lipsia, Filippo, Ferri, spada, ricciardi, Ornella, Tommaso, InterSpac e Steam - breakingnewsit : Alle 19:03 #MicrosoftEvent, Hermes Ferrari, carboni, changkyun, Linux, Prossimo e Ricciardi nelle tendenze - LucaMezzo : @fgavazzoni Abbina questo alla variante XYZ che salterà fuori in autunno, alle scuole aperte, poche mascherine, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi alle

Open

... Antonio Baldini (Quel caro magon di Lucia, Milano - Napoli,, 1956); Crusca5 (vol. IX, ... v.]: maggiordoma: quella dama che in certe corti soprintendeaddette ai servigi di una ...... della regista bosniaca Jasmila bani il film con il quale si apre il sipario,20.30 in Piazza ...Cattedrale dell'Assunta riceverà il premio Plinius Award per la serie "Il commissario", ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 E MOTOGP OGGI: ORARI, PROGRAMMA, GUIDA TV8 CHARLES LECLERC: "CON TANTA BENZINA LA FERRARI VA BENE. MA IL GIRO SECCO..." VALTTERI BOTTAS PENALIZZATO: LA CAU ...Gran bel venerdì per Daniel Ricciardo. Il pilota della McLaren finalmente sembra essere sul pezzo sin dalle prime battute del weekend, e a Zeltweg ha concluso la giornata in seconda posizione alle spa ...