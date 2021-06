Ricciardi preoccupato dalla variante delta | ' Mantenere distanze e mascherine'

(Di domenica 27 giugno 2021) Tutto finito? No. La vecchiaindiana, moilto più contagiosa e molto più aggressiva, rischia di far saltare il banco. Contro la, "i vaccini da soli non bastano: per la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi preoccupato

'Sono moltoper loro. Ci vuole una campagna di sensibilizzazione rivolta a questa ... 27 giu 08:27: "Sì a lockdown locali e all'aperto meglio tenere la mascherina" Le zone rosse '...outstream Per questo "da un punto di vista individuale - continua- il rispetto della distanza di sicurezza, il lavaggio e la disinfezione delle mani e l'utilizzo della mascherina quando ...Il consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus: "Utilizzare l'estate per non commettere stessi errori dello scorso anno" ...Il consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus ha ipotizzato quello che potrebbe accadere tra pochi mesi ai non vaccinati contro il Covid ...