Riccardo Muti stanco della vita | “Preferisco togliermi di mezzo” | la confessione del maestro

(Di domenica 27 giugno 2021) Vuole silenzio, dopo unaspesa tra musica e i più grandi palcoscenici del pianeta. Sogna un addio al mondo in punta di piedi, come lui stesso ha rivelato poche ore fa in una serie di dichiarazioni tra cui spicca quella, inaspettata, sul suo sentirsi. “di“, così ha sferrato il suo colpo ai giorni d’oggi, descrivendo il suo attuale rapporto con il presente.: ...

di Silvana Palazzo)"stanco della vita, silenzio ai funerali"/ "Mozart in galera col MeToo" KRZYSZTOV KIELOWSKI TRA 'COLORI' E CENSURA Era dissidente ma nel senso che era allo stesso ...ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel corso di un'intervista, dichiarandosi 'stanco della vita' e facendo il punto della situazione sul mondo dei giorni nostri. Le parole di ...Vuole silenzio Riccardo Muti, dopo una vita spesa tra musica e i più grandi palcoscenici del pianeta. Sogna un addio al mondo in punta di piedi, come lui stesso ha rivelato poche ore fa in una serie d ...E' un Riccardo Muti deluso e disilluso quello che si avvia verso il traguardo degli 80 anni, che taglierà il 28 luglio. In una lunga intervista al "Corriere della Sera" il direttore d'orchestra si dic ...