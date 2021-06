Riccardo Muti choc alla soglia degli 80 anni | ' Mi sono stancato della vita | preferisco togliermi di mezzo'

(Di domenica 27 giugno 2021) 'Mi. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me,di. Come nel Falstaff: 'Tutto ...

Ad affermarlo è, il direttore di orchestra che il 28 luglio prossimo compierà 80 anni, in un'intervista al Corriere della Sera. 'Ho avuto la fortuna di crescere negli anni 50, di ...Oggi lo arresterebbero', sottolinea. Non riconosco più il mio mestiere Non riconosce più neanche il suo mestiere? 'Purtroppo no. La direzione d'orchestra - spiega - è spesso diventata una ...Riccardo Muti, direttore d'orchestra, ha rilasciato una interessante intervista: ' Ai miei funerali non voglio applausi'.E' un Riccardo Muti deluso e disilluso quello che si avvia verso il traguardo degli 80 anni, che taglierà il 28 luglio. In una lunga intervista al "Corriere della Sera" il direttore d'orchestra si dic ...