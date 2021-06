Repubblica Ceca ai quarti, Olanda battuta 2 - 0 (Di domenica 27 giugno 2021) La Repubblica Ceca ha battuto l'Olanda 2 - 0 a Budapest e si qualifica ai quarti di finale dell'Europeo. Affronterà la Danimarca a Baku. Nel primo tempo, l'Olanda ha avuto più possesso palla e si è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) Laha battuto l'2 - 0 a Budapest e si qualifica aidi finale dell'Europeo. Affronterà la Danimarca a Baku. Nel primo tempo, l'ha avuto più possesso palla e si è ...

OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - acmilan : Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cac… - OptaPaolo : 1 - Matthijs de Ligt è il primo giocatore olandese a ricevere un cartellino rosso agli Europei da John Heitinga nel… - mari_zucca : Ah io non avevo seguito Olanda-Repubblica Ceca. Praticamente una tra Danimarca e Repubblica Ceca sarà in semifinale. Un po' sorpresa - villaneve_6 : Non faccio in tempo a fare un aperitivo che de Ligt si fa espellere e l'Olanda perde contro la Repubblica Ceca -