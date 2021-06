Regolamento Olanda-Repubblica Ceca: cosa succede in caso di pareggio ottavi Euro 2020 (Di domenica 27 giugno 2021) Si entra nel vivo degli ottavi di finale di Euro 2020 e una delle partite più attese è Olanda-Repubblica Ceca. Decisamente favoriti gli oranje di De Boer, ma i cechi di Silhavy proveranno a ribaltare il pronostico. Ma cosa succede in caso di pareggio? Il Regolamento è chiaro: come di consueto, con la parità al 90? si andrebbero a disputare i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere lo stallo ecco la disputa dei calci di rigore per decretare chi andrà ai quarti. ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Si entra nel vivo deglidi finale die una delle partite più attese è. Decisamente favoriti gli oranje di De Boer, ma i cechi di Silhavy proveranno a ribaltare il pronostico. Maindi? Ilè chiaro: come di consueto, con la parità al 90? si andrebbero a disputare i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere lo stallo ecco la disputa dei calci di rigore per decretare chi andrà ai quarti. ...

