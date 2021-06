Regionali Francia: al ballottaggio, ma flop di affluenza (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo un primo turno - batosta per il partito di Macron resta un'affluenza bassissima. La stima: - 65%. Nessuna Regione al partito di Le Pen Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo un primo turno - batosta per il partito di Macron resta un'bassissima. La stima: - 65%. Nessuna Regione al partito di Le Pen

Advertising

andremudadu : RT @you_trend: ???? 2° turno delle regionali in #Francia: in base alle prime proiezioni, il RN di Le Pen non vincerebbe alcuna regione, mentr… - gianrollandi : RT @you_trend: ???? 2° turno delle regionali in #Francia: in base alle prime proiezioni, il RN di Le Pen non vincerebbe alcuna regione, mentr… - you_trend : ???? 2° turno delle regionali in #Francia: in base alle prime proiezioni, il RN di Le Pen non vincerebbe alcuna regio… - peterkama : Elezioni regionali in Francia: nessuna regione al partito di Marine Le Pen ciaone.. - BINALI77331441 : RT @paoloigna1: Partecipazione in leggera ascesa rispetto al primo turno nelle regionali in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Francia Regionali Francia: al ballottaggio, ma flop di affluenza Dopo un primo turno - batosta per il partito di Macron resta un'affluenza bassissima. La stima: - 65%. Nessuna Regione al partito di Le Pen

Francia, nessuna regione all'estrema destra di Le Pen ...come la sua migliore possibilità di assicurarsi una vittoria alle regionali. Se confermato dai risultati ufficiali, la mancata vittoria del National Rally in una delle 12 regioni della Francia ...

Secondo turno di regionali in Francia, astensionismo record al 65% AGI - Agenzia Italia Francia: amministrative, sconfitta in tutte le regioni per Le Pen Al secondo turno delle elezioni amministrative che si è tenuto oggi in tutta a Francia il Rasseblement National di Marine Le Pen ha ...

Francia: Le Pen, non abbiamo vinto in alcuna regione Questa sera il Rassemblement National non ha vinto in alcuna regione. Lo ha detto la leader del partito di estrema destra francese, ...

Dopo un primo turno - batosta per il partito di Macron resta un'affluenza bassissima. La stima: - 65%. Nessuna Regione al partito di Le Pen...come la sua migliore possibilità di assicurarsi una vittoria alle. Se confermato dai risultati ufficiali, la mancata vittoria del National Rally in una delle 12 regioni della...Al secondo turno delle elezioni amministrative che si è tenuto oggi in tutta a Francia il Rasseblement National di Marine Le Pen ha ...Questa sera il Rassemblement National non ha vinto in alcuna regione. Lo ha detto la leader del partito di estrema destra francese, ...