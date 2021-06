Reggio Calabria | cerimonia di premiazione della 1ª Edizione del Concorso Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-LC”

Advertising

matteosalvinimi : Dopo anni di inutili attese, grazie al coraggio delle loro mamme, i bimbi autistici dell’associazione “Il volo dell… - matteosalvinimi : Ci vediamo oggi a Reggio Calabria, Condofuri e Siderno, mentre domani sarò dalle 9.30 a Lamezia Terme e alle 12.30… - matteosalvinimi : Dalla splendida Siderno (Reggio Calabria), una gioia e un dovere stare tra la gente: forza Calabria, la Lega c'è! - DiegoNatoli2 : RT @GarauSilvana: #ReggioCalabria dove governano #ItaliaViva #Pd ' stato di grave emergenza sanitaria in atto nella città di Reggio Calabr… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Tutti pazzi a Reggio Calabria per la pizza 'Super Mario' dedicata a Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Strill.it

Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. +, la città sprofonda nel degrado e nel caos viabilità ma il Sindaco si lamenta sui social per le pesanti contestazioni dei cittadini No, non basta una città stremata da amministratori ...Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. +: si è conclusa con successo con la cerimonia di premiazione della 1ª Edizione del Concorso Nazionale di Divulgazione Scientifica "Kerit - LC Edizione 2021" Ieri, sabato 26 giugno 2021 ...rinviando alla Corte d’Appello di Reggio Calabria il giudizio per gli anni compresi tra il 1993 e il 2000 e assolvendolo per gli anni tra il 2000 e il 2012. Ebbene, dopo più di quattro anni, il reato ...La Polizia di Stato ha effettuato un servizio di staffetta da Matera a Polistena per un farmaco salvavita necessario a una piccola paziente morsa da una vipera. Il personale medico dell’Ospedale “Sant ...